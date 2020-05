Über 500 Kilogramm gehoben "Game of Thrones"-Star Hafthor Björnsson bricht Weltrekord

Der isländische Schauspieler und Strongman Hafthor Björnsson (31), bekannt aus "Game of Thrones", hat am Samstag einen Weltrekord im Kreuzheben aufgestellt, als er in einem Fitnessstudio in Island 501 Kilogramm hob. Er überbot damit die Bestmarke des Briten Eddie Hall, der 2016 als erster Mann 500 kg schaffte. Auf einem YouTube-Video ist zu sehen, wie Björnsson die Hantel mit den Gewichten für zwei Sekunden etwa hüfthoch anhebt und danach vor Freude schreit.