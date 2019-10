Weil eine Frau unkontrolliert den Sicherheitsbereich passierte, brach am 28. Juli 2018 am Münchner Flughafen das Chaos aus. Terminal 2 musste gesperrt werden, um nach der mysteriösen Frau zu suchen. Tausende Passagiere waren mit einem Mal in München gestrandet. Rund 330 Flüge wurden gestrichen, etwa 32.000 Passagiere waren betroffen.