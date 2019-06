Um an das Geld zu kommen, verwendete er bei den Taten eine Pistole, die einer echten Waffe täuschend ähnlich ist, um so bei den Bankangestellten entsprechend Angst auszulösen. Der erste Überfall, der auf das Konto des Bankräubers geht, soll am 18. Mai 2016 in einer Bank im Münchner Stadtteil Allach stattgefunden haben.