Über 19 Millionen Zuschauer Game of Thrones: Quoten brechen alle Rekorde

Die "Game of Thrones"-Macher dürfen sich auf die Schultern klopfen: Trotz aller Kritik an der letzten Staffel hat die finale Folge noch einmal alle Rekorde gebrochen. So haben das Serienfinale Sonntagabend bei der Erstausstrahlung in den USA 13,6 Millionen Zuschauer gesehen. Rechnet man noch die wiederholten Streamings vieler User dazu, steigt die Zahl sogar auf 19,3 Millionen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.