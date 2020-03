Über 17 Jahre an ihrer Seite Trauer bei Jana Ina Zarrella: Ihr Hund Tyson ist gestorben

"Mein Freund, mein Begleiter, meine Familie" - Mit diesen emotionalen Worten trauert Jana Ina Zarrella (43) um ihren Hund Tyson. Über 17 Jahre gingen die beiden zusammen durch dick und dünn, wie sie in einem Instagram-Post schreibt. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie mit dem Dackel zeigt. Sie hält Tyson an ihre Brust gedrückt und gibt ihm einen Kuss auf den Kopf. "Mein Herz ist gebrochen", führt die Moderatorin und Ehefrau von Sänger Giovanni Zarrella (42, "La vita è bella") aus. "Du fehlst mir jetzt schon. Danke für ein Leben an deiner Seite, Tyson. Wir sehen uns irgendwann wieder."