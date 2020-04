Über 150.000 Mal abgerufen Oliver Pochers neuer Podcast legt erfolgreichen Start hin

"Wir haben so viele Reaktionen erhalten und es hört gar nicht auf. Ich bin irgendwas zwischen baff und happy", ergänzt Amira Pocher. In der ersten Folge seines Podcasts hatte das Paar über die Anfänge der Beziehung ausgepackt. Der Comedian hatte im Anschluss bei Instagram ein Video seiner Frau gepostet, das sie bei ihrem ersten Comedy-Auftritt zeigt. Für die Veröffentlichung zog der 42-Jährige aber den Zorn seiner Ehefrau auf sich. Sie kommentierte das Video mit den Worten: "Ich will die Scheidung."