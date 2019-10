Bayern-Fanbeauftragter Brück verletzt

Doch das geriet angesichts der schweren Krawallen natürlich in den Hintergrund. Rund 80 Hooligans, darunter einige mit Motorrad-Helmen maskiert und Stöcken in der Hand, stürmten den Platz. Am Münchner Block wurden Fahnen geklaut, dazu warfen die Vermummten Gegenstände in die Zuschauerreihen.