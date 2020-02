Für die Endhaltestelle Freiham soll schon jetzt ein Vorhaltebahnhof - also ein U-Bahnhof im Rohzustand - entstehen. Und zwar, noch bevor die Wohnbebauung in Angriff genommen wird. Da mit der ab 2023 begonnen werden soll, muss laut Hingerl "mit höchster Priorität" der Rohbau errichtet werden. "Durch den Bau des Vorhaltebahnhofes auf der grünen Wiese können in erheblichem Umfang Kosten eingespart werden", schreibt sie in ihrer Vorlage.