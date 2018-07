Grund für die Einschränkungen sind Sanierungsarbeiten an den Gleisen an der Station Sendlinger Tor, die im Rahmen des Bahnhofsumbaus vollzogen werden müssen. Die MVG empfiehlt Fahrgästen, beide Linien am Wochenende möglichst zu meiden. Ausführliche Informationen zu den Beeinträchtigungen gibt es hier. Das nächste Wochenende mit Pendelzug-Einsatz ist am 25. und 26. August.