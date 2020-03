Typisch "Denver Clan" "Das Traumschiff": Linda Evans spielt eine "vermögende Passagierin"

Als Milliardärsgattin Krystle Carrington war Schauspielerin Linda Evans (77) in der erfolgreichen US-Serie "Der Denver-Clan" Luxus gewöhnt. Und auch bei ihrem überraschenden Gastauftritt auf dem ZDF-"Traumschiff" wird sie nicht auf ein ihr gebührendes Maß an Prunk verzichten müssen, wie der Sender auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat. Demnach werde Evans in ihrem "kleinen Cameo-Auftritt" eine "vermögende Passagierin" spielen.