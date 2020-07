"Tyler Rake: Extraction" und Co. Erfolgreichste Netflix-Filme: An Chris Hemsworth kommt niemand vorbei

Auf den Rängen vier bis zehn finden sich Produktionen, die ebenfalls teils hochkarätig besetzt sind. Auf Platz vier rangiert "6 Underground" (2019) mit Ryan Reynolds (43), gefolgt von "Murder Mystery" (2019) mit Adam Sandler (53) und Jennifer Aniston (51), "The Irishman" (2019) mit Robert De Niro (76) und Al Pacino (80), "Triple Frontier" (2019) mit Ben Affleck (47), "The Wrong Missy" (2020) mit Comedian David Spade (55) sowie der spanischen Produktion "Der Schacht" (2019) auf Platz neun. Gerade noch in die Top Ten schafft es die romantische Komödie "The Perfect Date" (2019) mit Netflix-Liebling Noah Centineo (24) in der Hauptrolle.