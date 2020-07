Twitter spottet Grau statt Orange: Donald Trump zeigt sich im Natur-Look

Als Trump am Dienstag im Rosengarten des Weißen Hauses sprach, erregten daher nicht nur die politischen Themen, zu denen er Stellung bezog, Aufmerksamkeit. Auf Twitter wunderten sich viele User über den neuen natürlichen Look des Präsidenten. "Sind meine Farben im Fernseher durcheinandergeraten oder hat Trump endlich aufgehört, seine Haare so schrecklich orange zu färben?", ist auf dem Kurznachrichtendienst unter anderem zu lesen. Oder: "Seine Haare sind ja gar nicht mehr gelb."