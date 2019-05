Twitter-Reaktionen auf seinen Tod Trauer um Niki Lauda: "Eine Legende hat uns verlassen"

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda ist im Alter von 70 Jahren gestorben. In den sozialen Medien verabschieden sich Fans und Prominente von der Rennfahrer-Legende aus Österreich. Der ehemalige Formel-1-Star Jenson Button (39) schrieb auf Twitter: "Eine Legende hat uns verlassen. Rest in peace Niki." Bei Laudas ehemaligem Team McLaren heißt es, alle seien "zutiefst traurig, nachdem sie hörten, dass unser Freund, Kollege und Formel-1-Weltmeister 1984, Niki Lauda, gestorben ist. Niki wird für immer in unseren Herzen sein und verankert in unserer Geschichte." Mit Ferrari holte Lauda 1975 und 1977 den Weltmeister-Titel. Auf dem Twitter-Account heißt es, Lauda werde immer "in den Herzen aller Ferrari-Fans" sein.