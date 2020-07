Twitter-Konten betroffen Hackerangriff auf Promis wie Elon Musk, Jeff Bezos und Barack Obama

Twitter reagierte bereits auf den Hackerangriff, der ab Mittwochnachmittag seinen Lauf genommen hatte. Der Kurznachrichtendienst habe einige betroffene Konten zeitweise gesperrt und sie ohne die betrügerischen Nachrichten wieder freigegeben. Twitter-Mitgründer Jack Dorsey (43) versprach in einem Tweet eine schnellstmögliche Aufklärung. "Ein schwieriger Tag für Twitter. Sobald wir ein besseres Verständnis von dem haben, was genau passiert ist, werden wir die Öffentlichkeit so ausführlich wie möglich darüber informieren", erklärte Dorsey.