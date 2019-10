Twitter-Diskussion Ellen DeGeneres verteidigt Freundschaft mit George W. Bush

"Ich bin mit George Bush befreundet. Tatsächlich bin ich mit vielen Leuten befreundet, die nicht dieselben Überzeugungen teilen wie ich", so DeGeneres. Sie glaube, die Menschen hätten vergessen, dass alle verschieden wären - und dass das okay sei. So wünsche sie sich beispielsweise auch, dass niemand mehr Pelz tragen würde, sei aber trotzdem mit Menschen befreundet, die Pelz trügen. "Nur weil ich mit jemandem nicht in jedem Punkt übereinstimme, heißt das nicht, dass ich nicht mit ihm befreundet sein kann. Wenn ich sage 'Seid nett zueinander' meine ich nicht nur die Leute, die genauso denken wie du. Es heißt, sei nett zu jedem."