Tweet des Tages Zach Braff gratuliert dem besten Freund

Als Dr. John Dorian und Dr. Christopher Turk in der US-Serie "Scrubs - Die Anfänger" sind die Schauspieler Zach Braff (43) und Donald Faison (44) unzertrennlich. Und auch im wahren Leben sind sie beste Freunde. Zum 44. Geburtstag gab es darum von Braff einen Instagram-Post an seinen Kumpel. Neben der süßen Gratulation dürfte aber vor allem das Foto, auf dem sich die Zwei auf einem Motorboot mit ernster Miene in den Fahrtwind lehnen, ihre Fans wieder einmal zum Lachen gebracht haben.