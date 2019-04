Tweet des Tages Zach Braff: "GoT"-Spoileralarm

Hat Jon Schnee geplaudert? Darüber wird zumindest im neuesten Instagram-Post von Zach Braff (44, "Scrubs") gescherzt. Der Schauspieler zeigt sich auf dem Bild zusammen mit Kit Harington (32). Dieser verkörpert in der Serie "Game of Thrones" die Rolle des Jon Schnee. In der Bildunterschrift witzelt Braff, Harington habe ihm "alles" verraten. Damit soll offenbar das heiß ersehnte Serienfinale gemeint sein....