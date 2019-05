Tweet des Tages Zac Efrons ganz besonderer Fang

Hollywood-Star Zac Efron (31, "Baywatch") hat einen ganz speziellen Ausflug gemacht: Im Rahmen seines neuen Vlogs "Off The Grid" ging der Schauspieler zusammen mit seinem Bruder Dylan Efron (27) und einigen anderen Freunden zum Fischen. Ziel des Vlogs ist es, die eigene Komfortzone zu verlassen. Darum fuhr die Männergruppe zum Angeln auch nicht ans Meer, sondern an den Los Angeles River direkt neben der Interstate-Autobahn. Der Abenteuer-Ausflug war offenbar erfolgreich: Dylan Efron hält den gefangenen Fisch in die Kamera, der trotz Autoabgase auch recht bekömmlich gewesen sein soll. Petri Heil!