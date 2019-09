Tweet des Tages Yoga mit Victoria Beckham

Victoria Beckham (45) zeigt sich auf ihrem Instagram-Account in einer beeindruckenden Yoga-Pose - mit einem etwas verdrehtem Bein, das sie an die Taille heranzieht. Dazu erlaubt sie sich einen kleinen Scherz mit dem Hashtag "#BendItLikeBeckham" (dt.: "Biege es wie Beckham"), der eine Anspielung auf den gleichnamigen Film aus dem Jahr 2002 ist, der hierzulande "Kick it like Beckham" heißt. Darin geht es um die indisch-stämmige Britin Jess Bhamra, gespielt von Parminder Nagra (43), die gegen die Vorstellungen ihrer Familie als Fußballspielerin Karriere machen will, so wie ihr Idol David Beckham (44).