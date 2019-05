Tweet des Tages Westlife-Sänger Mark Feehily wird Papa

Westlife-Sänger Mark Feehily ("Uptown Girl") verkündete diese frohe Botschaft auf seinem Instagram-Account. Am Dienstag ist der Ire 39 Jahre alt geworden. Dazu postete er ein Spiegel-Selfie, das einen Handybildschirm mit einem Ultraschall-Foto zeigt. Im Hintergrund strahlen das Boygroup-Mitglied und sein Verlobter, Cailean O'Neill, in die Kamera. Ein Baby-Strampler ist ebenfalls zu sehen. "Das ist der stolzeste Moment in unserem Leben und wir sind unbeschreiblich aufgeregt, es auszusprechen", kommentierte Feehily weiter unter dem Post. Im Sommer will das Paar heiraten. Im Februar hatten die beiden sich nach sechs Jahren Beziehung verlobt.