Tweet des Tages Wer findet Angelina Jolie?

In London und Los Angeles wurde gerade das Fantasy-Drama "Come Away" gedreht. Darin sind Alice im Wunderland und Peter Pan Geschwister, die ihren Eltern helfen wollen, den Tod ihres ältesten Sohnes zu überwinden. Mutter und Vater werden dargestellt von Angelina Jolie (43, "Tomb Raider") und David Oyelowo (42, "Selma"). Oyelowo ist auch einer der Produzenten des Films. Auf Instagram teilte er nun ein Bild von Cast- und Crew-Mitgliedern. Jolie ist ebenfalls darauf zu sehen - und zwar nicht wie sonst mit dunklen Haaren, sondern mit blonder Mähne.