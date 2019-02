Tweet des Tages Wayne Carpendale: Oscar-Countdown

Die Oscar-Verleihung steht bevor und für Annemarie Carpendale (41) bedeutet das: Comeback. Nach zwei Jahren Pause wird sie heute Nacht wieder live für ProSieben vom roten Teppich berichten. Einen Einblick in die Vorbereitungen für den Abend liefert ihr Ehemann Wayne Carpendale (41, "Der Landarzt"), der mit ihr und dem gemeinsamen Sohn in Los Angeles ist. Auf Instagram postete er ein Foto von seiner Frau, wie sie in legerer Freizeitkleidung auf dem Bett liegt und aufmerksam haufenweise Blätter studiert. Für diese konzentrierte Vorbereitung gibt es ein dickes Lob für die Moderatorin von ihrem Liebsten.