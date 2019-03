Tweet des Tages Vin Diesel und "Papa" Sir Michael Caine

Vin Diesel (51, "Riddick") zeigt sich auf seinem neuesten Instagram-Post mit Sir Michael Caine (85). Abgelichtet in einem Restaurant sieht man die beiden bei einem gepflegten Abendessen und zwei Gläsern Rotwein. Diesel schmunzelt in die Kamera. Die beiden sind schon seit über 10 Jahren befreundet, wie die britische Seite "Dailystar" berichtet. Sie soll ein ähnlicher Hintergrund verbinden: Beide stammen aus Arbeiter-Familien und mussten sich ihren Erfolg hart erkämpfen. Diese gemeinsamen Wurzeln haben den Schauspielern zu einer besonderen Freundschaft verholfen. Offenbar ist die so eng, dass Diesel Caine in dem Kommentar sogar "Papa" nennt. Seinen leiblichen Vater lernte er nie kennen, umso mehr scheint er den Kontakt zu dem 85-Jährigen zu genießen.