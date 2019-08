Tweet des Tages Troian Bellisario über das Stillen

"Pretty Little Liars"-Star Troian Bellisario (33) hat sich in der Weltstillwoche mit einem ehrlichen Post auf Instagram zu Wort gemeldet. Das Stillen ihrer Tochter sei zwar "nie schmerzhaft oder frustrierend" gewesen, doch sie habe unter einer Brustdrüsenentzündung gelitten. Gerade das Abpumpen der Milch sei kein Spaß gewesen. Außerdem sei es ihr schwergefallen, sich während der Schwangerschaft und der anschließenden Stillzeit an all die Speisen-, Getränke- und Medizin-Empfehlungen zu halten. Dennoch sei das Stillen für die Schauspielerin "eine Freude" und "eine Ehre" gewesen. Bellisario ist seit 2016 mit "Suits"-Star Patrick J. Adams (37) verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter kam Ende 2018 auf die Welt.