Tweet des Tages Tori Spelling: Alicia Keys ist großartig

Tori Spelling (46, "Beverly Hills, 90210") hält offenbar große Stücke auf Sängerin Alicia Keys (38, "No One"). Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Selfie, auf dem sie zusammen mit Keys in die Kamera lächelt. Das Ganze kommentierte sie mit netten Worten, die sie direkt an die Grammy-Gewinnerin richtet. Ihre Fans feiern den Schnappschuss: "Zwei großartige Frauen" oder "Girlpower" ist unter dem Post zu lesen.