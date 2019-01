Tweet des Tages The Rock ist zu muskulös

Es ist nicht leicht, einen Körper wie Dwayne Johnson (46, "Skyscraper") zu haben. Da will man einmal gedankenverloren aus dem Fenster starren - schon machen einem die Monster-Muskeln wieder einen Strich durch die Rechnung. Auf Instagram hat The Rock ein Bild geteilt, auf dem er sein Shirt zerreißt, nur indem er melancholisch sinnierend aus dem Fenster blickt. Oder wie Right Said Fred sagen würden: "I'm too sexy for my shirt..." Die Vorfreude auf die Premiere seines Films "Fighting With My Family" beim Sundance Festival am Abend ließ er sich von seiner Garderobe aber nicht vermiesen.