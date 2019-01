Tweet des Tages Taylor Swift feiert Kostümparty

Das neue Jahr ist angebrochen und auch die Promis haben die Silvesternacht auf vielen rauschenden Partys verbracht. Sängerin Taylor Swift (29, "Look What You Made Me Do") hat sich für den diesjährigen Jahreswechsel etwas ganz Besonderes überlegt und eine Kostümparty gefeiert. Auf Instagram postete sie einige Bilder ihrer Gäste im Outfit derer Kindheitshelden. Swift selbst entschied sich, das neue Jahr als Arielle zu beginnen. Mit tiefroten langen Haaren und einem grünblauen Schuppenkleid sowie einer Handtasche in Form von Sebastian der Krabbe war die 29-Jährige ein echter Hingucker. Auch Blake Lively (31), Ryan Reynolds (42) und Gigi Hadid (23) waren Gäste auf der Party. Während Lively im blauen Kleid Dorothy aus "Der Zauberer von Oz" darstellte, verkörperte Hadid Mary Poppins.