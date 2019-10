Tweet des Tages Tallulah Willis hilft Kätzchen

Tallulah Willis (25, "Keine halben Sachen 2") möchte Katzenbabys an den Mann bringen. Die Tochter von Demi Moore (56, "Forsaken") und Bruce Willis (64, "Death Wish") teilte dafür auf Instagram ein Bild, auf dem sie eines der rot-getigerten Kätzchen in die Höhe hebt, während diese faucht. Gefunden hat die Kleinen ihre Mutter Demi, die sich hinter dem "D" verbirgt und in dem Post auch verlinkt ist. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die kleinen Racker bald ein geeignetes Heim finden.