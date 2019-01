Tweet des Tages Superman Henry Cavill als Aquaman

"Superman"-Star Henry Cavill (35) feiert Jason Momoa (39), der mit seinem Superhelden-Streifen "Aquaman" gerade die Kinobesucher begeistert. Auf Instagram eiferte Cavill mit einem Oben-ohne-Schnappschuss seinem Freund nach. Sein Gesicht ist darauf halb unter Wasser, wohl eine Anspielung auf die zahlreichen Szenen im Ozean aus dem Streifen. Statt Dreizack hält Cavill eine Gabel in die Kamera. Zudem erzählte er in dem Post, dass er gerade in Ungarn sei, wo er es endlich geschafft habe, "Aquaman" zu sehen: "Jason, ich liebe dich, Bro, du bist der Wahnsinn."