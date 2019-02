Tweet des Tages "Star Wars": Episode IX ist abgedreht

Regisseur J.J. Abrams (52) hat auf Instagram ein Bild vom "Star Wars"-Set veröffentlicht. Darauf zu sehen sind die Schauspieler John Boyega (26), Daisy Ridley (26) und Oscar Isaac (39), die sich gegenseitig umarmen. Mit dem Bild gab Abrams bekannt, dass der Dreh zu Episode IX abgeschlossen ist. In die Kinos kommt das letzte Kapitel der Skywalker-Saga im Dezember. Auch Boyega hatte das Bild mit seinen Fans geteilt und dazu geschrieben: "Das ist das Ende eines Kapitels in meinem Leben, für das ich nicht dankbarer sein könnte." Es sei "wirklich eine Freude gewesen, in diesen Filmen, umgeben von wunderbaren Menschen" mitgespielt zu haben.