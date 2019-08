Tweet des Tages Sophie Turners Liebeserklärung an Joe

Joe Jonas ("Fast Life") feierte am 15. August seinen 30. Geburtstag. Ehefrau Sophie Turner (23, "Game of Thrones") gratulierte mit diesen liebevollen Worten in ihrer Instagram-Story. Doch damit nicht genug: Die Schauspielerin hatte für Jonas auch noch eine ganz besondere Überraschung auf Lager. Wie ein Video auf dem Instagram-Account des Sängers zeigt, überreichte Turner ihm gemeinsam mit Schwägerin Danielle Jonas (32) auf der Bühne des Jonas-Brothers-Konzert in Washington D.C. am Donnerstag einen Geburtstagskuchen. Nick (26) und Kevin Jonas (31) leiteten derweil das Publikum an, gemeinsam "Happy Birthday" zu singen.