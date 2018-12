Tweet des Tages Sophie Turner genießt den Winter

"Game of Thrones"-Star Sophie Turner (22) macht gerade Urlaub in der Schweiz. Das verrät die Schauspielerin ihren Fans mit einem Bild auf Instagram. Mit dabei ist ihr Verlobter Joe Jonas (29). Die beiden sind offenbar zum Skifahren nach Verbier gekommen. Auf dem Foto trägt die 22-Jährige eine grau-schwarze Mütze, unter der ihre blonde Mähne hervorkommt sowie eine dunkle Sonnenbrille. Ihr Freund ist mit blauer Sonnenbrille und dazu passendem Shirt abgelichtet. In ihrer Instagram Story zeigte Sophie Turner zudem, dass in ihrem Urlaub auch kräftig gefeiert wird...