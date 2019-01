Tweet des Tages So verdrückt Miley Cyrus Nudeln

Während andere Stars sich nur aus den besten Blickwinkeln fotografieren, hält Miley Cyrus (26, "Nothing Breaks Like A Heart") von dieser ungeschriebenen Regel Nichts. Gerade erst postete sie auf Instagram ein Foto von sich in gemütlicher Pose und Bandnudeln, die ihr aus dem Mund hängen. Von Eleganz keine Spur! Doch das scheint der Sängerin egal zu sein. Ihr Argument: Solange es nach Fashion aussieht, ist alles gut - und den Fans gefällt es auch.