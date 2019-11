Tweet des Tages So verbrachte Gisele Bündchen Halloween

Superstars hin oder her - Tom Brady (42) und Gisele Bündchen (39) ließen es sich nicht nehmen, an Halloween verkleidet mit ihren Kids nach Süßem oder Saurem zu fragen. Wie das dann aussah, hat das Model auf Instagram präsentiert: Sie selbst zog als riesiger Globus oder "Mutter Erde" um die Häuser. Ehemann und Quarterback Brady schmiss sich in ein Stormtrooper-Kostüm. Sohn Benjamin (9) ging als Dinosaurier und Tochter Vivian (6) als Cowgirl.