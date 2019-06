Tweet des Tages Shakira geht zu Green Day ab

Shakira (42, "Hips Don't Lie") legt beim Trainieren am liebsten Green Day auf. Den Beweis liefert die Kolumbianerin gleich selbst mit einem Instagram-Video, in dem sie abgeht, mitträllert und die Locken mal so richtig schüttelt. Als Hit hat sie nicht etwa einen neueren Song der US-Punkrocker gewählt, sondern den 90er-Hit "When I Come Around". Doch nicht nur beim Workout setzt sie auf die Gitarrenbretter, denn auch sonst steht die Band bei ihr hoch im Kurs.