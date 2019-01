Tweet des Tages Shailene Woodleys Neujahres-Fail

2019 begann für Shailene Woodley (27, "Das Schicksal ist ein mieser Verräter") mehr oder weniger ungünstig. Die Schauspielerin begrüßte das Jahr mit einem Spagat, wie auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist. Diese akrobatische Einlage endete jedoch mit einem Loch in der Hose... Und so verfasste die US-Amerikanerin eine eher ungewöhnliche, aber lustige Neujahres-Nachricht. Ihre Follower konnten über diesen Fail nur lachen und wünschten ihr in den Kommentaren ein frohes, neues Jahr.