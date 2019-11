Tweet des Tages Sarah Michelle Gellar feiert Halloween

Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (42, "Buffy - Im Bann der Dämonen") hat Halloween verpasst. Deshalb schmiss sich die 42-Jährige eine Woche später in ein Kostüm und mimte offenbar den Märzhasen aus "Alice im Wunderland". Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Foto, auf dem sie in ihrem Kostüm zu sehen ist. Grund für die verspätete Feier: Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien. Tausende Anwohner wurden aus ihren Häusern vertrieben und viele Schulen blieben geschlossen - so wie die ihrer Kinder Rocky (7) und Charlotte (10).