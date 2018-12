Tweet des Tages Sarah Michelle Gellar besucht Wachsfigur

Sarah Michelle Gellar (41, "Eiskalte Engel") besuchte am Wochenende gemeinsam mit Ehemann Freddie Prinze Jr. (42) ihre Wachsfigur bei Madame Tussauds. Auf Instagram postete die Schauspielerin dann ein lustiges Dreier-Selfie, auf dem sie sich über die starre Figur lustig macht. Die Wachsfigur steht bereits seit dem Jahr 2004 im berühmten Kabinett und erinnert an Gellars ikonische "Buffy"-Rolle. In ihrer Instagram-Story versuchte sich die 41-Jährige dann an einer Konversation mit ihrer ungleich wortkargeren Doppelgängerin. "Du bist die ruhigere Version von mir", stellte die Schauspielerin fest. Auch Freddie Prinze Jr. postete das Bild und schrieb dazu: "Jetzt habe ich beide Versionen von ihr".