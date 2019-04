Tweet des Tages Sarah Hyland blickt zurück

"Modern Family"-Darstellerin Sarah Hyland (28) überrascht ihre rund 6,3 Millionen Follower mit einem ganz besonderen Throwback-Foto. Die 28-Jährige postete ein Bild, das sie 1998 am Set des Films "Liebe in jeder Beziehung" an der Seite ihres Co-Stars Paul Rudd (50) und ihres Bruders Ian Hyland (24) zeigt. 23 Jahre später ist vor allem Hollywood-Star Rudd bestens zu erkennen, und das obwohl er in der vergangenen Woche seinen 50. Geburtstag feierte.