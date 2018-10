Tweet des Tages Sara Kulkas Tochter ist windelfrei

Ex-GNTM-Kandidatin Sara Kulka (28) wirft die Hände in die Luft, besser gesagt: die Windeln. Auf Instagram teilt sie ihrer Community mit, dass ihr Töchterchen Annabell endlich trocken sei. "Der Weg bis dahin war nicht immer leicht für mich aber dennoch lohnenswert, denn Annabell hat selbstbestimmt entschieden wann sie auf das Töpfchen gehen möchte", erzählt Kulka. Die zweifache Mama verrät, dass ihre 20 Monate alte Tochter weiterhin ihr großes Geschäft nicht im Töpfchen, sondern in der Dusche verrichtet. Die Social Media-Gemeinde ist gespalten: Während Mütter über gleiche Erfahrungen mit ihren Kindern erzählen, finden andere den Erziehungsstil zu unkonsequent. Die Diskussion um ihren Post lässt Kulka unberührt: "In 3 Monaten wird schon keiner mehr darüber reden. Und in 5 Jahren erst recht niemand. Und ehrlicherweise finde ich das Annabell stolz sein kann auf sich."