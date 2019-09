Tweet des Tages Salma Hayek wird neben Jon Schnee nervös

Hollywood-Star Salma Hayek (53, "Frida") freut sich sichtlich über den neuen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account. Darauf ist "Game of Thrones"-Star Kit Harington (32) zu sehen, wie er Arm in Arm mit der Schauspielerin in die Kamera strahlt. Derzeit stehen beide neben Stars wie Angelina Jolie (44), Kumail Nanjiani (41) oder Richard Madden (33) für die Dreharbeiten zum neuen Marvel-Superhelden-Streifen "The Eternals" vor der Kamera.