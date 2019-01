Tweet des Tages Ryan Reynolds sendet Geburtstagsgrüße

Anlässlich ihres 97. Geburtstags gratulierte Ryan Reynolds (42) seiner "Selbst ist die Braut"-Großmutter Betty White via Instagram mit einem süßen Schnappschuss zum Geburtstag. Der Schauspieler postete ein Bild, das die beiden gemeinsam bei einem Auftritt in einer Talkshow zeigt. Für den 42-Jährigen ist es mittlerweile Tradition, der Schauspielerin über Social Media zu gratulieren. Im letzten Jahr postete er ein Bild, auf dem er als "Deadpool" neben einem gerahmten Foto von White mit einem Hot Dog und einem Drink in der Hand posiert. Die 97-Jährige hatte zuvor öffentlich gebeichtet, dass ihr "gesunder Lebensstil" aus Hot Dogs und Wodka bestehe.