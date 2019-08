Tweet des Tages Ryan Reynolds schwelgt in Erinnerungen

Ryan Reynolds (42, "Deadpool") hat von seiner Ehefrau Blake Lively (31) eines der schönsten Geschenke bekommen, welches er wohl jemals in seinem Leben erhalten wird. Sie hat ein Bild für ihn malen lassen, das ihn als Jungen vor seinem Elternhaus zeigt. Reynolds erklärte auf Instagram, dass das Haus nicht mehr stehe, er sich aber immer noch gerne daran zurückerinnere. Gewohnt charmant merkte er zudem scherzend an: "Wenn das Haus jemals in Flammen steht, dann rette ich [das Bild] zuerst." Seine Frau Blake hole er dann sobald das Gemälde in Sicherheit sei.