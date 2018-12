Tweet des Tages Robbie Williams mit Kids am Strand

Robbie Williams (44, "The Heavy Entertainment Show") und seine Ehefrau Ayda Field (39) genießen offenbar eine kleine Auszeit. Auf ihrem Instagram-Account postete Field ein Strand-Bild. Neben blauem Himmel und Meer ist darauf die fünfköpfige Familie in Badeklamotten von hinten zu sehen. Die 39-Jährige trägt einen dunklen Ganzkörperanzug mit Baseballcap und hat das jüngste Kind, die drei Monate alte Colette, im Arm. Williams präsentiert türkise Badeshorts, an seiner Seite blicken Theodora (6) und Charlton (4) Richtung Wasser.