Tweet des Tages Ricky Gervais klotzt ran

Jetzt kann es bald richtig losgehen! Auf einem Selfie, das Ricky Gervais (58, "An Idiot Abroad") bei Twitter veröffentlicht hat, hält der britische Komiker offensichtlich stolz das fertige Drehbuch für die zweite Staffel seiner schwarzhumorigen Serie "After Life" in der Hand. Gervais, der selbst auch die Hauptrolle spielt, hatte schon für die erfolgreiche erste Staffel das Drehbuch geschrieben und außerdem auf dem Regiestuhl Platz genommen. Die zweite Staffel soll 2020 erscheinen.