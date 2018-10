Tweet des Tages Reunion von "Mrs. Doubtfire"-Stars

Pierce Brosnan (65) feierte ein Wiedersehen mit drei seiner Co-Stars aus "Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen", wie er auf Instagram zeigt: Matthew Lawrence (38), Mara Wilson (31) und Lisa Jakub (39). Zum 25. Jahrestag des Filmstarts, der Streifen lief im November 1993 an, gaben sie für "The Today Show" ein Interview, wie Brosnan weiter verriet. In dem Film spielte Robin Williams (1951-2014) einen Vater, der sich nach der Trennung von seiner Frau (Sally Field) verkleidet, um als Kindermädchen Zeit mit seinen drei Kids, dargestellt von Lawrence, Wilson und Jakub, verbringen zu können. Brosnan war als Stuart zu sehen, der die Mutter der Kids umwarb.