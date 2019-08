Tweet des Tages Rachel Bilson: Reunion mit Adam Brody

Da dürfte Fans von "O.C., California" das Herz aufgehen: Rachel Bilson (37) hat am John F. Kennedy Flughafen in New York ihren ehemaligen Co-Star Adam Brody (39) getroffen. Die Mini-Reunion hielt Bilson mit einem lustigen Selfie auf ihrem offiziellen Instagram-Account fest. Die beiden Schauspieler standen von 2003 bis 2007 als Summer Roberts und Seth Cohen für die Teenie-Serie vor der Kamera. Sie spielten ein Liebespaar und waren auch privat während den Dreharbeiten liiert, trennten sich aber vor dem Ende der Serie. Ihre Figuren bekamen ein Happy End spendiert.