Tweet des Tages Rachel Bilson erinnert sich

Spätestens seit er für seine Rolle als Freddie Mercury (1946-1991) in "Bohemian Rhapsody" für einen Oscar nominiert ist, weiß jeder wer Rami Malek (37, "Mr. Robot") ist. Seine Schauspielkollegin Rachel Bilson (37, "O.C., California") kennt ihn aber bereits etwas länger: Die beiden waren zusammen auf der Notre Dame High School in Sherman Oaks, Kalifornien. Als Erinnerung an diese Zeit postete die 37-Jährige nun einen witzigen Throwback-Schnappschuss, auf dem der junge Rami Malek noch etwas anders aussieht. Was unter anderem wohl seinem Style geschuldet ist, der damals in den Neunzigern eben in war.