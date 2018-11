Tweet des Tages Prinsloo und Levine mit Kids

Zugegeben, besonders scharf ist das jüngste Instagram-Bild von Behati Prinsloo (30) nicht. Dennoch ist es eine echte Sensation. Denn zum ersten Mal zeigt der "Victoria's Secret"-Engel seine kleine Familie mit all ihren Mitgliedern. Während sie mit ihrem Ehemann, Maroon-5-Frontmann Adam Levine (39, "Girls Like You"), kuschelt, vergnügen sich ihre beiden gemeinsamen Töchter beim Schaukeln. Das traute Familienglück ist noch ganz frisch: Dusty Rose kam im September 2016 zur Welt, die kleine Gio Grace folgte im Februar dieses Jahres. Seit 2014 sind Prinsloo und Levine verheiratet.