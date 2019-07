Tweet des Tages Pink liebt München

Pink (39) ist am letzten Juliwochenende für zwei Shows in München und bespielt das Olympiastadion. Zuvor durfte sich Alecia Beth Moore, so heißt die Sängerin mit bürgerlichem Namen, noch auf dem "Munich Walk of Stars" verewigen. Ihre Bodenplatte wird nun neben anderen Musik-Größen wie Udo Lindenberg (73, "MTV Unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic") oder Kylie Minogue (51) das Ufer des Olympiasees zieren. Ein Foto davon, samt traditionellem Lebkuchenherz, das sie geschenkt bekam, postete Pink begeistert auf ihrem Instagram-Account.